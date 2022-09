SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2022 marca a volta dos festivais depois da pandemia. Já foram Lollapalooza, Rock in Rio e entra na lista agora o Coala Festival, marcado para esta semana em São Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de setembro.

Após fazer uma edição virtual em 2020 e adiar a de 2021, neste ano os palcos verão apresentações de três nomes fundamentais da música brasileira: Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia.

Os ingressos começaram a ser vendidos em 2020, mas a pandemia fez com que a edição fosse adiada. Para quem não conseguiu comprar entradas, um lote extra foi aberto e ainda há entradas disponíveis no site Total Acesso.

A proporção do festival aumentou. Antes o evento costumava acontecer apenas no fim de semana, mas agora embala a sexta-feira também. Já o espaço físico foi expandido também e passou a ocupar o outro lado do Memorial da América Latina.

Além disso, o evento de brasilidades vai estrear uma pista de música eletrônica. Além dos tropicalistas, o Coala conta com artistas novos na cena da música, como Tasha & Tracie e Bala Desejo. No campo dos já consagrados, constam ainda Djavan, que se apresentou pela primeira vez no Rock in Rio deste ano, e Alceu Valença.

COALA FESTIVAL

Quando Sex. (16), às 14h; sáb. (17) e dom. (18), às 11h

Onde Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, região oeste

Preço De R$ 190 a R$ 540

Link: https://cart.totalacesso.com/coala-fstvl2022