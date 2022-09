RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após décadas trabalhando como sósia da rainha Elizabeth 2ª, Mary Reynolds anuncia que sua carreira como imitadora chegou ao fim em respeito à morte da monarca.

"Foi um grande privilégio parecer com ela, porque eu a considerava incrível. Quero dizer, é uma mudança de era agora, tudo vai ser muito estranho", declarou ela à revista Newsweek. Mary chegou a ser procurada por um canal de televisão russo e recebeu pedidos para fazer uma de suas imitações, mas Reynolds se recusou.

Mary afirma ter ficado bastante abalada com a morte da monarca e agradeceu pelos anos como sósia. Segundo Reynolds, ela ouviu pela primeira vez que tinha alguns traços semelhantes à rainha britânica quando tinha 17 anos. Em 1988, começou com os trabalhos de imitação e, desde então, já havia interpretado a rainha em programas de TV, filmes e comerciais.

Reynolds trabalhou com marcas como Rolls Royce, British Airways e T-Mobile, além de ter garantido participações em séries como "Doctor Who" e filmes como "Ladrão de Ladrão", com Roger Moore e Michael Caine.