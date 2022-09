SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor do gênero R&B Jesse Powell foi encontrado morto nesta terça (13), aos 51 anos. A notícia da morte foi divulgada pela sua irmã, Tamara, através de sua conta no Instagram. A causa da morte ainda não foi revelada.

"É com muita dor no coração que anunciamos o falecimento de nosso amado filho, irmão e tio Jesse Powell. Jesse amava música e amava especialmente seus fãs que o apoiaram ao longo de sua carreira. Queremos que todos saibam o que significava o mundo para ele", disse Tamara, que ainda pediu privacidade para que sua família pudesse lamentar e celebrar a vida de seu irmão.

Nascido em Gary, Indiana, Jesse teve sua primeira chance no final da década de 1990, depois que um produtor musical o viu se apresentar em um show de talentos em sua cidade. Ele assinou contrato com uma gravadora e lançou seu primeiro álbum em 1996.

No começo da carreira, Jesse teve algum sucesso moderado, mas ele realmente atingiu seu auge com o lançamento de sua música de 1998, "You", que disparou para o segundo lugar nas paradas de R&B da Billboard. Seu segundo álbum, 'Bout It', foi certificado ouro depois de atingir a 15ª posição nas paradas. Jesse também recebeu muitos elogios por seu alcance vocal. Ele se aposentou após seu quarto lançamento de disco em 2003.