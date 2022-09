RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jade Picon, 21, vai ter que estudar mais um pouco as leis de trânsito para poder tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A atriz fez a prova teórica nesta quarta-feira (14) e foi reprovada. Precisava acertar no mínimo 21 das 30 questões do exame, mas ela só conseguiu 18 pontos e não passou. Força, guerreira.

Mesmo chateada com o resultado ruim, a intérprete de Chiara em "Travessia", próxima novela das 21h da Globo, levou na esportiva o cano que tomou. "Esse' boa tarde' vai só para quem acabou de ser reprovada na prova teórica da autoescola. Gente, eu falei, é um desastre, é uma vergonha, é um vexame, eu não nasci para dirigir... Nas práticas, então, essa carteira não vem", explica ela.

Ao chegar em casa, Jade Picon ainda teve que contar a notícia para o irmão, Leo. "Você não passou?", questionou o empresário e influenciador com cara de espanto com a resposta da parente. "Você está brincando?", completa arrancando gargalhadas da ex-BBB.

A prova teórica para tirar a CNH contém 30 questões sobre legislação, primeiros socorros, meio ambiente, mecânica básica e direção defensiva. Para ser aprovado, o aluno deve acertar 70% das questões, ou seja, 21. Depois da aprovação desta etapa, o futuro motorista precisa fazer exames práticos de direção.