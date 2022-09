RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O clima já anda bem tenso em A Fazenda 14 mesmo com poucos dias da atração no ar. No final da tarde desta quarta-feira (14), a dançarina Ellen Cardoso, a Moranguinho, resolveu abrir o jogo com outros peões para falar de uma participante. Ela confessou que está desconfiada de Deborah Albuquerque e ainda disse que vice-campeã do Power Couple Brasil 5, exibido no ano passado também na Record, criou um personagem para entrar no reality rural.

Moranguinho conversava com Bárbara Borges, Alex Gallete e Pelé Milflows quando surgiu o nome da peoa. "Não estou entendendo qual é a da Deborah . Se ela é assim ou se está fazendo [a linha] fora do ar" quis saber a atriz e ex-paquita. "Minha intuição? Ela está se fazendo", disse a dançarina para logo completar. "Desde o primeiro dia. É a minha intuição. Ela está sendo malandra, tá? Se fazendo de meio assim. Ela está fingindo, ela está pegando tudo", disparou a participante.

Ela também assumiu que não se sente bem com a presença de Deborah: "A minha intuição diz assim: ela não é uma boa pessoa. Eu sento com várias pessoas, eu converso. Com ela, você não me vê fazendo isso. Eu não me sinto à vontade. E tem outra pessoa que eu estou percebendo um lance também, mas ainda está cedo, então vou segurar [para falar sobre]", deixou no ar a sua opinião de outro participante do reality comandado por Adriana Galisteu.

Poucos minutos depois, a ex-Power Couple se aproximou do quarteto para conversar. Eles despistaram e mudaram imediatamente de assunto.