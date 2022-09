SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Santos é o primeiro fazendeiro da temporada de A Fazenda 14 (Record) e o rapper Pelé Milflows ganhou a imunidade. Eles ganharam a Prova do Líder em dupla, disputada na noite desta quarta-feira (14), e decidiram quem ficaria com o chapéu e o poder de indicar uma pessoa para a roça.

Ao chegar na sede da fazenda, Lucas foi recebido aos gritos por parte do grupo. Deolane, BrunoTálamo, Thomaz e Moranguinho foram os primeiros a abraçar o peão e a gritar de felicidade. "Nada disso seria possível em o Pelé, ele é tão fazendeiro como eu", disse Lucas.

A briga pelo chapéu de fazendeiro foi disputada em duas etapas. Na noite de terça-feira (13), os peões competiram em duplas e venceu a disputa quem pegou primeiro os bastões no ar. Shayan, Pelé, Lucas, Alex, Pétala e Tiago levaram a melhor e disputaram o posto de fazendeiro.

Na segunda etapa da Prova do Fazendeiro, as duplas disputaram uma prova que exigia boa memória e sorte. Os peões tiveram que encontrar letras para formar a palavra fazendeiro em uma pirâmide, mas só poderiam encaixar as letras ordem correta.

Pelé e Lucas conseguiram formar primeiro a palavra fazendeiro e ganharam a prova, em uma disputa acirrada com Shayan Haghbin e Alex Gallete. Os vencedores tiveram que decidir quem seria o fazendeiro e quem teria a imunidade.