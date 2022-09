SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 29, estava reflexiva na madrugada desta quinta-feira (15). A cantora usou as redes sociais para filosofar sobre as mudanças que está vivendo, no que muitos fãs interpretaram como um comentário sobre o suposto fim do relacionamento com o produtor musical Murda Beatz, 28.

"Quando você olha de fora para as coisas e o que você vê não parece certo e não faz você se sentir bem, é hora de fazer algo a respeito", escreveu, em inglês. "Se você não fizer isso sozinho, a vida fará com que você se mova."

Sem citar diretamente o nome de Murda, ela continuou falando sobre o tema. "Escolhas. Mudanças. A vida não é nada além de razoável. Ok, eu entendi... No caminho para encontrar meu novo eu."

Os rumores de que o relacionamento entre Anitta e Murda haviam terminado começaram no início do mês, quando os dois pararam de se seguir nas redes sociais. Apesar de nenhum dos dois ter feito uma confirmação oficial, a cantora tem feito algumas publicações enigmáticas que os fãs têm visto como endereçadas ao ex.

"Se sentir usada é uma bosta", lamentou Anitta no último dia 6. "No final do arco-íris, tem um pote de ouro. Em volta desse pote, tem um buraco negro cheio de tudo que há de ruim nesse mundo, e que você jamais teria conhecimento se não chegasse ao outro lado."

"Pois é possível tomar o caminho de volta, mas é impossível retomar a beleza que a ignorância dava à sua visão das coisas", completou. "O brilho do pote de ouro junto à escuridão que tinha ao seu redor, mudou seus olhos para sempre."

Na ocasião, Anitta também falou sobre dependência e liberdade. "Querem te usar de resgate caso estejam se afogando, mesmo que isso possa te prejudicar. Mas felicidade é liberdade, e depender de um pote de ouro. Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não há como saber amar a si mesmo. E só sabe amar o outro quem ama a si mesmo", pontuou a cantora.