SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta Lucas Mesquita recebeu convidados na pré-estreia do curta documental "Contra o Golpe" na manhã desta quinta (15), na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo.

O filme, que é dirigido por ele e seu irmão Gabriel Mesquita, registrou os atos pela democracia que ocorreram na universidade.

Estavam presentes o diretor e a vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo e Ana Elisa Bechara, e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, que apoiou o curta.

Ainda passaram por lá o metalúrgico Marcelo Toledo, o advogado Roberto Vomero Mônaco, o juiz federal Ricardo de Castro Nascimento e o conselheiro do Tribunal de Contas do estado de São Paulo Antônio Roque Citadini

Em "Contra o Golpe", Lucas e Gabriel lideraram uma equipe de cinco cinegrafistas que acompanharam a manifestação a favor da democracia no dia 11 de agosto. Na ocasião, foi lida a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", assinada por mais de 1 milhão de brasileiros.

Eles também gravaram os bastidores do ato na véspera de sua realização. O curta conta ainda com o depoimento de personalidades que participaram do protesto, como o escritor Marcelo Rubens Paiva, a advogada Sheila de Carvalho e Celso Campilongo.