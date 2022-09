RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os ânimos já estão aflorados na sede de A Fazenda 14, em Itapecerica da Serra. Depois da confusão na manhã desta quinta-feira (15) envolvendo Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque, o fazendeiro Lucas Santos tomou a decisão de quem vai mandar direto para a primeira formação da Roça. Em conversa com outros peões, ele revelou que irá indicar a vice-campeã do Power Couple Brasil 5.

"Estou pensando na Deborah como minha indicação direta. Nem é uma questão de noção de jogo, é uma questão de você ver que a pessoa é dissimuladíssima. Não desce!", decretou para Deolane, Pétala Barreiros e Tiago Ramos, que estavam no quarto com ele conversando sobre os últimos acontecimentos.

Deborah parece ter sentido o processo de fritura e logo tratou de abordar Lucas e perguntou se ela seria a indicação do líder da semana do reality rural. "Não sei, você está fazendo alguma coisa que para que eu possa te indicar?", despistou Lucas. A ruiva, então, contou o motivo de achar que não seria indicada. "Acho que não, só estou brincando com vocês, divertindo vocês", afirmou ela.

O fazendeiro se calou e voltou para a sede contando o episódio para seus parceiros, Deolane e Tiago. Vale lembrar que antes da formação da primeira roça, a casa também ganhará um novo peão. A apresentadora de A Fazenda 14, Adriane Galisteu encerrará a votação e revelará quem do Paiol sobe para a sede entre os participantes André Santos, Bia Miranda, Claudia Baronesa, MC Créu e Suzy Sassaki. Ao todo, 21 peões participarão da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality,