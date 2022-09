SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo vai levar cinco empresas paulistas do setor cultural para o Festival Internacional de Cinema de San Sebástian, na Espanha, que ocorre de sexta (16) até o próximo dia 24.

O objetivo é atrair investimentos estrangeiros para São Paulo, incentivar o fechamento de negócios e promover o estado paulista no exterior.

A iniciativa faz parte do CreativeSP, programa fruto da parceria entre a InvestSP e as secretarias estaduais de Cultura e Economia Criativa e de Relações Internacionais, que também levou representantes do setor cultural brasileiro para o Festival de Cannes, em maio.

A missão internacional conta também com o apoio do Cinema do Brasil, programa de promoção e internacionalização do cinema nacional, que é gerido pelo Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (Siaesp).

"Esse festival é superimportante para o nosso programa. É um dos mercados que mais rende resultados", diz André Sturm, presidente do Cinema do Brasil.

As empresas selecionadas são: Abrolhos Produções, Intro Pictures, Multiverso Produções e Openthedoor Studios, além da Cinematográfica Superfilmes, uma das produtoras do longa-metragem "Carvão", selecionado para o Festival de San Sebástian.

O longa de Carolina Markowicz ficou entre as seis produções nacionais finalistas para representar o Brasil no Oscar de melhor filme internacional no ano que vem ?"Marte Um" foi o escolhido.