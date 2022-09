SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ancat (Associação Nacional dos Catadores) estima que vai prensar mais de 130 toneladas de material reciclável retirado da Cidade do Rock, durante os sete dias de shows do Rock in Rio. Até o momento, 50 toneladas já estão prontas para retornar à indústria, segundo a entidade.

Oitenta catadores das cooperativas Recicla Mais, Cooper Ecológica e Coopama estão trabalhando no material reciclado, de acordo com a Ancat. Mais de 80 toneladas devem ser prensadas nos próximos dias.

A startup Reutiliza Já vai organizar o relatório final do processo, que deve ser apresentado no fim do mês.