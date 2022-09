RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tem celebridades que paparicam seus fãs. E tem Whindersson Nunes, que vai além e gosta de presenteá-los. Dez dias depois de distribuir pares de tênis autografados em sua apresentação no Rock in Rio, ele anunciou que já vai repetir a dose.

O comediante compartilhou com seus quase 60 milhões de seguidores no Instagram os preparativos para seu próximo show e, na publicação, incluiu uma série de fotos numa loja de artigos esportivos. "'Jamais volte para sua quebrada de mão e mente vazia', é o que diz Emicida. E, domingo (18/9), eu divido palco com esse poeta no Festival Girassol, em Teresina (Piauí). Chuva de Jordan para os meus (fãs)", escreveu, numa referência a um cobiçado modelo de tênis da Nike.

O humorista piauiense, que irá se apresentar em sua versão rapper, batizado de Lil Whind (como foi no Rock in Rio), publicou uma série de fotos nas redes. Elas mostram, entre outros detalhes, os pares de tênis que irá distribuir e o comprovante da compra com o valor total.