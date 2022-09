SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Vitão, 23, teve de rebater comentários preconceituosos nas redes sociais depois de publicar um vídeo no qual aparece de batom, maquiagem e cantando uma música com Pabllo Vittar.

Muita gente riu dele e fez críticas à forma como tem se portado. Cansado de ler ofensas, Vitão resolveu se pronunciar em um longo desabafo.

"Gosto de brincar com minhas roupas, cabelo, pinturas, assim como gosto de brincar com minha música. Eu não me prendo a gêneros e estilos musicais. Quanto ao conservadorismo de vocês, espero que isso melhore", começou.

"Fico com muita raiva quando não posso entrar em algum lugar por causa das roupas que estou vestindo. Por que a roupa é tão determinante nas nossas vidas?", indagou, antes de finalizar o desabafo e pedir por mais respeito.

"Moda para mim é arte. É poder brincar com nossa imagem nos transformando a cada dia em uma pitada de tudo aquilo que é referência e nos apaixona. Se minha vestimenta, meu cabelo, meu rosto ou minha voz causa raiva em você, isso é algo que você tem que mudar, não eu."