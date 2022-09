RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Claudia Raia usou as redes sociais para anunciar que está grávida aos 55 anos. A atriz fez um vídeo onde aparece sapateando com o marido Jarbas Homem de Mello e os dois comemoram a gravidez ao com o resultado do exame feito em um laboratório. Claudia ainda revelou nos stories do Instagram que ficou surpresa com a desconfiança da médica de uma possível gestação durante uma consulta de rotina.

"Gente, vocês viram no feed, a notícia do ano. Eu estou que não me aguento, mas quero contar para vocês o babado todo, porque isso é que tem graça. Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue de gravidez, eu falei: 'Amor, você está bem louca. De onde que você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade". Aí ela falou: 'Mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas". O que que eu fiz?", iniciou ela. Diante da suspeita, a artista relatou que correu na farmácia para comprar um teste e brincou que "quase caiu dura no chão" com a novidade.

"Fiz o teste e veio, grávida mais de 3 semanas, eu falei: 'Está errado, não pode ser. Gente, eu tenho 55 anos". Olhei para cima e falei com Deus: 'Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer? Não é assim a vida'. Mas aí tem o negócio de 99,9% de acerto, de precisão, aí falei: 'Meu Deus do céu, estou grávida, como é que aconteceu isso?'. Eu precisava dividir isso com vocês, porque inclusive diz quantas semanas você tá, é pra cair dura no chão", contou.

A reportagem procurou a assessoria da atriz que confirmou a informação através de uma nota. "O casal está muito feliz com a novidade e por compartilharem esta notícia com o público. Eles agradecem o carinho tanto dos fãs quanto da imprensa!", diz o comunicado.

Em 2020, Claudia já tinha revelado que pretendia ser mãe novamente. Em entrevista ao canal no YouTube de Sabrina Sato, ela até contou que havia congelado os óvulos e que um novo bebê estava nos planos do casal. "Por que uma pessoa de 50 e poucos anos tem que ser só avó se ela quer ser mãe, se ela tem um novo casamento? Pode tudo o que você quiser. Eu quero ser mãe primeiro e depois eu quero ser avó. Eu congelei alguns óvulos, uns que sobraram ali, vamos ver. Jarbas é animado. Desde o primeiro ano, eu que estou protelando", disse na época.

Claudia já é mãe de Enzo e Sophia, frutos do seu casamento com Edson Celulari. O bebê será o primogênito de Jarbas Homem de Mello. Ano passado, ele falou sobre o desejo de ser pai. "Estamos conversando sobre isso. É uma grande vontade que temos. Ainda não tem data nem prazo, mas sonhamos com isso. Acho que não existe um prazo de validade. Temos hoje a medicina como nossa aliada. Claudia congelou os óvulos justamente porque já conversávamos sobre isso", contou ele.