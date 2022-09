PJF - Museu Mariano Procópio

O Museu Mariano Procópio vai ofertar a partir desta terça-feira (20) vagas de estágio para estudantes dos cursos de história, artes e pedagogia. Ao todo serão ofertadas dez vagas, sendo quatro para graduandos em história, quatro para graduandos em artes e duas para graduandos em pedagogia. Para se candidatar é necessário que o estudante esteja cursando do 3º ao 6º período do respectivo curso.



Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 500,00 e auxílio transporte. A carga horária diária será de quatro horas (manhã ou tarde), totalizando 20 horas semanais. É necessário ser aluno em instituições de ensino devidamente registradas nos órgãos competentes e conveniadas com a PJF. O contrato é de 12 meses, podendo ser renovado conforme a necessidade do setor.



Os interessados em se candidatar para as vagas de história devem ter interesse na área de patrimônio e memória, já os interessados em estagiar nas áreas de pedagogia e artes devem ter interesse na área de arte educação, além de ter facilidade em lidar com o público. Os currículos devem ser enviados até o dia 23 de setembro, em formato PDF, para o e-mail [email protected], com o assunto “Vaga Estágio”.

