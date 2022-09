SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora e ex-BBB Viih Tube, 22, anunciou nesta terça-feira (20) que está grávida. Com uma mensagem em suas redes sociais, ela confirmou a espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, 32. "Sim, estou grávida, vamos ter um bebê", afirmou ela no Instagram.

"Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado. Estou tão ansiosa para ver o seu rostinho, meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser!", afirmou Viih. "Pais de primeira viagem, e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi. Vamos compartilhar todos os momentos com vocês!".

O casal está oficialmente junto desde o mês passado, quando ele a pediu em namoro no aniversário de 22 anos da influenciadora. Eles já eram vistos juntos, no entanto, desde maio. No último Rock im Rio, os dois fizeram um casamento simbólico na capela montada por uma marca patrocinadora, sendo celebrado por um sósia do Elvis.

No YouTube, o casal contou em detalhes como foi a descoberta da gravidez. "Foi um susto, mas senti paz o meu coração", afirmou Eliezer após narrar como recebeu a notícia após a visita de Viih a uma consulta de rotina, onde o médico afirmou que ela estava grávida ou com um cisto. O teste de farmácia confirmou que se tratava da primeira opção.

O anúncio de gravidez é uma grande mudança em relação aos planos que a influenciadora tinha um ano atrás. Em entrevista ao F5, em dezembro de 2021, ela falava em "pegar sem se apegar". "Está uma loucura nas festas. Me sinto mais feliz agora, queria estar sozinha. Estou aproveitando para dar uns beijos. Estou passando o rodo", brincou na época.