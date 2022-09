SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fotografia é a mesma. Pitty e Nando Reis dão as mãos no palco em frente ao nome da nova turnê na qual os dois tocam juntos, "Pittynando". Mas há uma diferença. Na imagem em preto e branco, a cantora baiana aparece visivelmente mais magra, com o braço mais fino e corpo mais acinturado.

As duas imagens são oficiais da turnê de Pitty e Nando Reis e foram enviadas à imprensa pela equipe do show conjunto dos artistas. Comparando a foto colorida, que é a original, com a que está em preto e branco, apenas a cantora tem o corpo modificado para parecer mais magra e com medidas menores. Nando Reis não sofre qualquer edição.

Procurada na tarde desta terça-feira, a assessoria de imprensa da turnê, que divulgou as imagens, não respondeu por que a modificação foi feita nem se Pitty foi informada sobre a edição. No primeiro contato da reportagem, a equipe disse não ter visto qualquer diferença entre as fotografias.

Pitty e Nando Reis estão em turnê conjunta desde agosto deste ano. Os dois fazem show em São Paulo nesta sexta-feira com sucessos dos repertórios de cada um. Depois seguem para o interior do estado e, em seguida, para o Espírito Santo e o Rio de Janeiro.

A cantora já se posicionou publicamente em relação ao seu corpo no passado. Em 2016, por exemplo, após o nascimento de sua filha, ela publicou no Instagram uma imagem com texto sobre aceitação. "Há que se reconhecer nesse novo corpo. Nem melhor nem pior --diferente. É simplesmente ele, o corpo que tenho agora para cuidar, amar e respeitar."

Em outro texto, chamado "Turva" e publicado em seu próprio site, Pitty também fala de aceitação. "Você gosta mesmo de quem você é? Absolutamente? Você se acha, tipo, incrível, quando tenta minimizar as minúcias do que te faz mal, sejam elas superficiais ou não?", escreve ela.