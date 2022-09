RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Escalada para apresentar o programa "Central da Copa" com Alex Escobar, Jojo Todynho ficou irritada ao saber que seu nome estava rolando nas bocas dos peões de 'A Fazenda 14. Na noite desta terça-feira (20), em conversa com André Marinho, Iran Malfitano, Bárbara Borges e Bruno Tálamo, Vini Buttel fez comentários considerados preconceituosos sobre o peso da campeã da edição 12 do reality rural da Record.

O influenciador debochou sobre a aprovação da cantora nos testes físicos para entrar no programa. "Fazer aquele teste cardíaco não foi fácil. Eu, debochado que sou, perguntei para a produção: 'a Jojo aguentou fazer esse teste?'", comentou ele para os colegas que não riram da situação.

Jojo Todynho não perdeu tempo e respondeu nas redes sociais logo em seguida: "Vini, eu não só passei no teste, como fui 'campeã', mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora. Vou ajudar te tirar daí", retrucou a funkeira.

A cantora ainda pediu a ajuda dos seus fãs para ajudá-la na missão de eliminar Vini quando ele estiver na berlinda para deixar a atração. "Quando ele estiver na roça me avisem. Vou puxar mutirão pra tirar esse ser do programa", avisou ela.