SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O astro hollywoodiano Tom Hardy, de 45 anos, fez uma participação-surpresa em um campeonato brasileiro de jiu-jítsu e acabou faturando uma medalha de ouro.

De acordo com o jornal The Guardian, o protagonista de "Venom" se inscreveu com seu nome de batismo, Edward Hardy, na edição deste ano do Campeonato Aberto de Jiu-Jítsu Brasileiro, realizado em Milton Keynes, Inglaterra.

Ele competiu com contra o veterano de artes marciais, Danny Appleby na partida semifinal do torneio. "Fiquei em choque [ao reconhecê-lo no tatame]. Ele só me falou: 'esquece que sou eu e faça o que você faria normalmente'."

"Tom é um cara bem forte. Você não imagina isso vindo de uma celebridade. Já lutei em seis torneios e venci todos, mas ele com certeza é o cara mais forte com quem já lutei. Definitivamente, faz jus ao Bane", acrescentou o lutador, numa referência ao personagem do ator no filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge".

Para quem não sabe, Hardy é faixa azul de jiu-jítsu brasileiro e já interpretou um ex-fuzileiro naval que virou lutador de artes marciais mistas no filme "Warrior", de 2011.