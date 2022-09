RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Manu Gavassi não escondeu que ficou decepcionada por não estar entre os indicados ao Grammy Latino de 2022. A lista dos brasileiros foi divulgada neste terça-feira (20), e um dia depois do anúncio, a cantora fez um desabafo nas redes sobre o seu mais recente trabalho, o álbum "Gracinha", ter ficado de fora da premiação internacional.

"Não queria deixar esse momento passar em branco porque para mim não passou. Eu tirei um tempo agora para ler as mensagens de vocês. Estou aqui vendo tudo, lendo cada palavra, me alimentando da energia desse sonho lindo que é 'Gracinha' através dos olhos de vocês. Vocês entenderam a grandiosidade do projeto. Um filme, dois álbuns, meses e meses, energia e coração investidos", começou Manu no desabafo.

"Hoje não foi um dia fácil para essa minha cabecinha pensante e sonhadora. Mas daí lembro que minha carreira inteira também não foi. Ela é uma sucessão de provações e aprendi a entender isso e usar de combustível pra produzir cada vez mais arte com propósito e com luz", continuou ela sobre a não indicação do Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

Anitta, Ludmilla, Jão, Marina Sena, Marília Mendonça (1995-2021) Criolo, Caetano Veloso, Marisa Monte e Linker são alguns dos brasileiros que concorrem aos prêmios diferentes categorias. Vale lembrar que com o hit "Envolver", Anitta concorre à principal categoria da premiação, "Gravação do Ano". Ela disputa o prêmio com artistas como Christina Aguilera, com "Pa Mis Muchachas", Bad Bunny, com "Ojitos Lindos", Rosalía, com "La Fama", e Shakira, com "Te Felicito".