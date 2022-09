SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora colombiana Shakira, 45, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre separação após 11 anos de união com o jogador do Barcelona, Gérard Piqué, 35, à revista Elle. Ele assumiu o relacionamento com a relações públicas Clara Chia Marti, 23, após o fim do casamento em junho.

Shakira disse que os filhos Milan, 9, e Sasha, 7 são seu "remédio" e escrever música é como ir a um psiquiatra, só que mais barato. "Sinto que neste momento da minha vida, que é provavelmente uma das horas mais difíceis e sombrias da minha vida, a música trouxe luz".

Segundo ela, a música e o amor da família e filhos são definitivamente algumas das poucas ferramentas que tem para sobreviver a situações extremas. "Isso só me ajuda a processar minhas emoções e dar sentido a elas. E me ajuda a me curar."

Questionada sobre como ela lidou com o fato de não estar mais "junto" com Piqué, que ela conheceu em 2010, Shakira respondeu: "Só posso dizer que coloquei tudo o que tinha nesse relacionamento e na minha família."

Shakira falou que antes dos filhos começarem a ir para a escola ela tinha uma vida nômade como artista e viajava sem parar fazendo turnês e gravações em diversos países e construindo escolas na Colômbia.

"Coloquei minha carreira em segundo plano e vim para a Espanha, para apoiá-lo para que ele pudesse jogar futebol e ganhar títulos. E foi um sacrifício de amor. Graças a isso, meus filhos puderam ter uma mãe presente", disse.

A cantora afirmou que sua prioridade agora é trabalhar junto com Piqué na criação dos filhos independentemente de como as coisas terminaram entre eles. "Tenho fé que descobriremos o que é melhor para o futuro deles, seus próprios sonhos na vida e qual é uma solução justa para todos os envolvidos."

Shakira conheceu Gerard depois que ele apareceu no vídeo de sua música "Waka Waka", lançada para a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.