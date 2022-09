SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shayan Haghbin é o segundo fazendeiro desta temporada de A Fazenda 14 (Record). Ela derrotou Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo na Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (21). Os dois peões agora enfrentam Tiago Ramos na berlinda, que não participou da prova após receber veto de Shayan.

A prova exigiu dos peões agilidade, atenção, mira e concentração. Shayan completou o desafio primeiro e se tornou o novo fazendeiro da semana. O peão vibrou com a vitória: "Obrigado Deus", gritou no final da prova.

Antes do início da disputa, a apresentadora Adriane Galisteu explicou o funcionamento da prova. Ela disse que eles tinham que cavalgar, montar um estábulo, laçar vacas de pelúcia e guardar em um cercadinho. Após completar dez vacas laçadas, o peão tinha que tocar o sino encerrando a prova.

Shayan liderou a prova do início ao fim e foi o primeiro peão tocar o sino sagrando-se campeão. Deborah ficou em segundo lugar e Bruno em último.

Na sede, Kerline, Tati, Alex, Pelé, Moranguinho e Bárbara foram os primeiros peões a cumprimentar o novo fazendeiro. Deolane ficou sentada no sofá e bateu palmas. Tiago, que havia discutido com Shayan, saiu da sala com cara de poucos amigos.

O fazendeiro Lucas passou a liderança da semana para Shayan e respirou aliviado que Deborah, sua indicação à roça, não voltou fazendeira.