SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o Canal Hipócritas, que faz vídeos de paródia ao estilo Porta dos Fundos, lançou uma versão satírica de Lula-lá, incluindo um clipe em que diversas pessoas entoam o jingle.

"Lula-lá, mandou milhões pra Cuba. Lula-lá, miséria como herança. Lula-lá, o Brasil sem grana, brasileiros têm que acordar", diz o refrão. A música também tem referências à Venezuela e chama o ex-presidente de "pinguço" e "Luladrão".

A paródia foi publicada no perfil do Hipócritas no TikTok e vem sendo compartilhada por perfis de apoio ao presidente. O canal tem 1,4 milhão de seguidores no YouTube.

A versão original de Lula-lá é da campanha presidencial de 1989. O jingle ganhou nova versão para 2022, com direito a vídeo com diversas artistas entoando a canção.