SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Na manhã desta quinta (22), um fã publicou em sua rede social que Zeca Pagodinho se recusou a tirar uma foto com ele. Gustavo Correa estava andando por um shopping no Rio de Janeiro e filma quando pede para tirar uma foto com o cantor.

Zeca então fala: "Ah, que isso? Uma hora dessas?". Gustavo dá risada da reação e garante que não ficou magoado e até brinca que o cantor pode estar de ressaca.

"Fiz mais pelo entretenimento. Queria saber como ele reagiria. Me amarro nele, sou muito fã e entendo super a parte dele. Gente, releva. Ele deve estar de ressaca. Quase onze da manhã e gente pedindo para tirar foto com o cara... ressaca braba", brincou.

Na internet, os fãs do músico acharam graça e dispararam: "Seu erro foi não ter oferecido uma gelada primeiro", brincou um.

Durante um bate-papo no último episódio da segunda temporada de "Mano a Mano", podcast do Spotify comandado pelo rapper Mano Brown, o artista explicou que não é fã de tirar foto.

"Eu não gosto de tirar foto, principalmente em Xerém porque é o único lugar que eu sento na praça, leio jornal, tomo uma cerveja, vou à feira. Algum lugar eu quero ser o Jessé, e esse lugar tem que ser Xerém", confessa Zeca. Xerém é um distrito de Duque de Caxias (RJ), onde o cantor cresceu e tem propriedade.