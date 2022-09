RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Já imaginou assistir um telejornal em um canal e, de repente, aparece na tela uma reportagem com o sinal de outra emissora? Pois é. Isso aconteceu durante o CNN Novo Dia desta quinta-feira (22). O apresentador Rafael Colombo usou de bom humor para explicar a gafe aos telespectadores que aconteceu envolvendo a CNN Brasil e o SBT.

Colombo estava sentado na bancada do telejornal quando se levantou para comentar uma reportagem que seria exibida no telão do estúdio. "Agora a gente vai dar um pulinho ali no telão para mostrar uma reportagem que está no nosso telão", disse o jornalista. Mas, assim que viu a exibição da matéria do SBT, ele recuou. "Acho que agora não é uma boa hora. Posso ir? [risos] Gente do céu... Enfim, não vou não", comentou o apresentador já rindo da situação.

Rapidamente, o sinal do SBT foi cortado e entrou a reportagem com o logotipo do telejornal da CNN Brasil. "Erramos a tomada e todo mundo viu o selinho do SBT, né? Neste sábado, nós vamos entrar em cadeia com o SBT para debate eleitoral. Será um pool de emissoras, jornais e revistas. O debate com os candidatos à Presidência vai acontecer no estúdio do SBT e, claro, que a gente já está aqui fazendo esses testes. Um pouco precipitado? Sem dúvidas, mas cautela nunca é demais", brincou Colombo.

Neste sábado (24), será realizado um debate com os candidatos à Presidência organizado por um pool com vários veículos de comunicação a partir das 18h30. O jornalista Carlos Nascimento será o mediador do encontro.