SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro marido de Britney Spears, Jason Alexander, que tentou invadir o casamento da cantora com Sam Asghari, deu uma entrevista ao DailyMail e explicou o motivo da invasão.

Ele contou que não queria causar danos a ex-mulher, apenas conferir se ela estava bem. "Eu não poderia deixá-la se casar com as conversas que tivemos nos últimos dois anos. Eu não estava lá para causar danos. Eu estava lá para falar com Britney e ter certeza de que ela estava bem e era isso que ela queria", confessou.

Jason afirmou que conversou com Britney dias antes da cerimônia e ela não mencionou o casamento, por isso ficou preocupado quando soube pelas manchetes. "Falei com ela na segunda-feira que antecedeu o casamento e ela não mencionou nada sobre se casar", iniciou.

"Conversamos sobre as pessoas com quem ela anda e que a chamam de amigas. Parceiros de negócios que lucram com ela. A maioria das pessoas não está ciente do que está acontecendo em segundo plano", completou.

A conversa do ex-casal foi rápida e a cantora ficou de chamá-lo no WhatsApp, mas isso nunca aconteceu. "Eu queria ver por mim mesmo", afirmou.Jason também não acredita no relacionamento de Britney e Sam. "É tudo para mostrar. Um roteiro de Hollywood. Eu não acho que ela pareça estar feliz. Essa coisa toda não é real. Eu quero que ela tome suas próprias decisões sobre com quem ela pode ser amiga e quem ela pode ver. Quero que ela tome suas próprias decisões, sentindo que ela tem a liberdade de escolher o que ela faz com seu tempo", disse.

A INVASÃO

Jason Alexander fez uma live em seu Instagram do momento em que tentou invadir o local do casamento de Britney. Ele se aproximou dos seguranças do evento e disse ter sido convidado pela própria cantora.

O ex-marido da cantora prosseguiu mostrando os acontecimentos enquanto entrava na casa da estrela, até que a tela de Jason travou. Segundo o TMZ, as autoridades foram chamadas no local, e ele foi parado do lado de fora do evento e imobilizado.

Ele parecia ter como objetivo invadir o quarto de Britney e estava armado com uma faca, segundo informações divulgadas após uma audiência preliminar.

Jason era um dos amigos próximos da estrela durante sua juventude. Os dois se casaram numa cerimônia surpresa em Las Vegas no ano de 2004, e pediram anulação da união 55 horas depois.