SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o lançamento do seu mais novo single, "Descontrolada", feat com a lenda do funk MC Carol, ontem, a popstar Pabllo Vittar iniciou sua nova era. Misturando música pop, eletrônica e funk, a drag queen explorou um som inédito na sua longa carreira -o que pode apontar que mais novidades vem por aí.

Mas, o que esperar desse novo álbum que vem por aí? Vem descobrir com a reportagem porque, nas palavras da própria Pabllo, "´Tá chegando a hora de iniciar essa era"!

O NOVO DISCO VAI SER 100% EM PORTUGUÊS

Depois de "Batidão Tropical", o quarto álbum da queen, lançado no ano passado, e seu som completamente brasileiro, muitos fãs esperavam que Pabllo Vittar seguisse o caminho de outras popstars e se voltasse para o mercado internacional.

Parecia mesmo que esse era o caso depois de "Number One", single com o DJ Rennan da Penha, misturando português e inglês. No entanto, no Twitter e em Stories do Instagram, a cantora revelou que não é nada disso que vem por aí -o novo disco é "voltado pras minhas filhas do BR".

"Não é não, vidas! Meu próximo álbum é 100% em português voltado pras minhas filhas do BR", respondeu Pabllo a um internauta que teorizou que o álbum seria voltado para o público internacional.

Agora, com "Descontrolada" lançado, dá pra ver que o caminho sonoro do disco vai ser inspirado por outros ritmos brasileiros, por exemplo, o funk.

"O Brasil é um país extremamente rico cultural e musicalmente falando, e por que não explorar e aprender cada vez mais com tantas diferenças e especificidades?", a cantora afirmou.

Continuando: "O trabalho da MC Carol foi um marco para o funk brasileiro e poder estar ao lado de mulheres tão talentosas e que sabem da sua importância dentro do mercado musical - que ainda é pouco diverso - é sem dúvida valioso".

QUAL VAI SER O 'LOOK' DO NOVO ÁLBUM?

Os álbuns da estrela geralmente são acompanhados de uma estética muito sólida - por exemplo, o seu disco "111" veio com um visual flutuando entre o super-herói e a popstar, que continuou nos videoclipes de hits como "Flash Pose". O que vem por aí nessa nova era?

Levando em conta o clipe de "Descontrolada", os looks da drag queen e da funkeira MC Carol misturam influências dos anos 2000, época que está muito na moda atualmente, e uma estética futurista, que se estende para o vídeo de introdução da nova era que Vittar postou.

O diretor do clipe, Gigs, afirmou que decidiu criar um visual "underground futurista" para "Descontrolada". Na mesma linha, o estilista Vitor Moreira misturou essas referências com o sentimento de diversão que a música passa.

"Os looks das duas são cheios de texturas, cores e camadas para mostrar que a moda também é nossa aliada na hora da diversão", comenta Moreira.

EASTER EGG DE NOVA PARCERIA

Aparecendo rapidinho no novo clipe, uma placa na entrada da boate em que Pabllo passa a noite pode ter dado pista de uma parceria há muito esperada pelos fãs da drag queen. Em letras maiúsculas, a placa lê-se "LADY LESTE", apelido e nome de álbum de outra das drags mais famosas do Brasil: Gloria Groove.

No começo desse ano, Groove lançou seu segundo álbum de estúdio "Lady Leste", após usar esse nome em diversas músicas. O disco conta com hits como "Vermelho" e "A Queda".

Desde a aparição das duas cantoras em "Joga Bunda" de Aretuza Lovi em 2018, fãs de ambas tem pedido por uma colaboração entre as duas - e ela pode estar mais próxima do que o esperado.

O site PapelPop já tinha compartilhado, em agosto, um rumor de que Vittar e Groove estariam em uma música juntas que seria lançada em outubro, com um tema de terror inspirado por "Stranger Things". Será que vem por aí?