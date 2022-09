SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda festa da 14ª edição de A Fazenda (Record) aconteceu na madrugada deste sábado (24) e teve um pouco de tudo. Dois novos casais trocaram beijos quentes, teve treta entre peões e até punição, após Tiago Ramos, animado, quebrar a decoração do quarto.

A festa Bar do Corno começou na noite de sexta (23) com dança, bebida e os competidores conversando sobre o jogo. No meio das brincadeiras, Thomaz Costa e Tati Zaqui protagonizaram um beijão. O fato de estarem em lados opostos no jogo não impediu a ficada, mas o ator negou que haja clima de romance.

O outro beijo foi entre Kerline Cardoso e Shayan Haghbin, que saiu após insistência do ex-Casamento às Cegas e algum incentivo dos outros peões. A ex-BBB chegou a dizer que não queria ficar com ele porque estragaria a amizade dos dois. "Mas não vai estragar o que a gente tem de legal", disse ele.

Mas como já era de se esperar em A Fazenda, a noite não foi apenas de momentos bons. Pelé Milflows e Lucas Santos se desentenderam após o ator dar uma bronca nos colegas devido ao barulho na hora que ele já queria dormir. Pelé não gostou muito e entendeu que a chamada de atenção foi apenas para ele.

Situações inusitadas também não faltaram na madrugada, como Ingrid Ohara cortando o próprio cabelo para tirar as "pontas ressecadas" e Tiago Ramos em voltagem máxima, pulando na cama e brincando após passar mal e vomitar. Em meio à agitação, ele quebrou uma cesta de basquete de brinquedo.

A transgressão do modelo acabou gerando punição para todos os peões, que ficarão 24 horas sem café. Alguns competidores até ensaiaram uma reclamação pela penalidade, mas o clima não chegou a esquentar por isso, não. Na manhã deste sábado, os peões acordaram com foco na limpeza da sede.