SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Louise Fletcher, vencedora do Oscar por seu papel em "Um Estranho no Ninho" (1975), morreu aos 88 anos. A informação sobre a morte da artista foi divulgada nesta sexta-feira (23) pela agência Associated Press.

À AP David Shaul, representante da atriz, disse que ela morreu enquanto dormia, cercada pela família em sua casa em Montdurausse, na França, mas não detalhou a causa da morte.

O filho da atriz, Andrew Bick, disse à revista The Hollywood Reporter que ela morreu de causas naturais.

Fletcher, que teve câncer de mama duas vezes, ganhou o Oscar de melhor atriz em 1976 por interpretar a enfermeira implacável Mildred Ratched em "Um Estranho no Ninho". Ao receber o prêmio, ela discursou usando a língua de sinais americana para agradecer aos pais, surdos, e à plateia por "odiá-la".

Fletcher deixa os dois filhos, John e Andrew, que teve com o produtor Jerry Bick, com quem foi casada até 1977.