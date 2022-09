SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apenas oito dias das eleições, o ex-presidente e candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou mais um vídeo de apoio repleto de celebridades da TV e da música com o slogan "vira vira voto". Bruna Marquezine, Malu Mader, Felipe Camargo, Sérgio Guizé e Ziraldo estão entre eles.

Assim como no vídeo anterior, os artistas mudam o sinal de arma com a mão, uma referência a Bolsonaro, para um "L" de Lula. A letra da música, além do refrão "vira vira voto, vira vira vira", fala de "resistência e esperança". "Olhe pro futuro, dê um lápis e tire a arma da criança", afirma.

O vídeo foi compartilhado pela atriz Alinne Moraes, que aparecia dando seu apoio a Lula em outro vídeo com a mesma música, divulgado há alguns dias. Na ocasião, deram apoio também ao petista famosos como Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Mart'nália, Cláudia Abreu e Zezé Polessa.

Esse primeiro vídeo "Vira voto" acabou sendo adulterado e compartilhado por apoiadores de Bolsonaro com os artistas segurando uma arma e com a palavra "ladrão" quando eles fazem o L do candidato do PT. "Agora sim L de ladrão", escreveu uma apoiadora do presidente no Twitter.

Na semana passada, artistas também divulgaram uma canção contra a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. O clipe, intitulado "Hino ao Inominável", teve composição de Carlos Rennó e melodia de Chico Brown e Pedro Luís, e contou com Bruno Gagliasso e Wagner Moura.

A campanha eleitoral segue quente entre os artistas. Nos últimos dias, Lula ganhou apoio público de nomes como Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Já a atriz Regina Duarte, que foi ministra de Bolsonaro, afirmou que "a rejeição ao presidente [Bolsonaro] se deve a uma completa ignorância".