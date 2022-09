SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulga na tarde deste sábado (24) uma série de novidades relacionadas aos seus séries e filmes, incluindo produções como "Stranger Things" e a 2ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil".

As novidades foram reveladas durante o Tudum, evento online da própria plataforma de streaming para apresentar em primeira mão trailers, cenas e anúncios exclusivos de mais de 120 produções. Para tanto, foram mobilizados mais de 200 atores que aparecem em uma série de vídeos pré-gravados e exibidos mundialmente, de maneira simultânea, em mais de 29 línguas.

A primeira novidade do cenário norte-americano divulgada foi um novo teaser do segundo filme de "Enola Holmes", série com Millie Bobby Brown e Henry Cavill, que chegará à plataforma de streaming no dia 4 de novembro.

Na sequência, a atriz Gal Gadot apresentou uma prévia de seu novo filme de espionagem para a Netflix, "Heart of Ston". "É um suspense de ação realista", adiantou a atriz.

Sobre "Bridgerton", um dos sucessos mais recentes da plataforma, atores da série deram uma pequena prévia do primeiro episódio da 3ª temporada, "Out of Shadowns", cuja data de estreia ainda não foi revelada. O elenco promete ainda mais drama, escândalo e romance na nova safra de episódios.

Além disso, foram anunciados mais detalhes sobre a recém-anunciada série derivada de "Bridgerton" sobre a rainha Charlotte. Um pequeno teaser da série foi apresentado em primeira mão, e Shonda Rhimes, a produtora executiva de "Bridgerton", fez uma pequena aparição. "Estou muito animada com essa série. Queria fazê-la porque sempre fui curiosa sobre a história e a origem da rainha Charlotte", disse. "Essa foi a nossa chance".

Também estiveram na programação vídeos curtos com erros de gravação e cenas de bastidores da série "Umbrella Academy" e do filme "Pinóquio" (Guilherme Del Toro); uma cena inédita da atriz Jenna Ortega como Wandinha Addams na nova série de Tim Burton; um trailer exclusivo da 4ª temporada de "The Manifest"; Reese Witherspoon e Ashton Kutcher anunciando um novo filme para 10 de fevereiro; e o elenco de "Sombra e Ossos" revelando uma prévia exclusiva de sua 2ª temporada.

O ator Jason Momoa ainda apareceu no evento para falar de "Terra dos Sonhos", filme de fantasia o qual ele protagoniza ao lado de Marlow Barkley, e que ele definiu como uma "uma aventura para todas as idades". Um primeiro clipe do filme foi apresentado para os espectadores, mostrando a caracterização de Momoa como um ser encantado.

Dentre as novidades apresentadas, também estavam cenas de bastidores de "Eu Nunca?", série que terá uma 4ª temporada em breve. O elenco revelou que haverá um casamento e um novo personagem chamado Ethan ?o "novo galã" da série. "Sou o garoto malvado e bonitão", se apresentou o ator que integrará a série, Michael Cimino.