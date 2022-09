SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de "Emily in Paris" poderão voltar a acompanhar a saga da norte-americana que se muda para Paris ainda este ano. Um teaser divulgado pela Netflix neste sábado (24) revela que a terceira temporada da série chegará à plataforma de streaming no dia 21 de dezembro.

O teaser mostra Emily (Lily Collins) tentando decidir entre o amor de Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount), e dá a entender que ela escolhe permanecer em Paris --no final da segunda temporada, a protagonista recebe uma proposta de trabalho para Chicago e se mostra dividida entre permanecer na capital francesa ou aceitar o novo desafio.

A novidade foi revelada durante o Tudum, evento online da própria plataforma de streaming para apresentar em primeira mão trailers, cenas e anúncios exclusivos de mais de 120 produções. Para tanto, foram mobilizados mais de 200 atores que aparecem em uma série de vídeos pré-gravados e exibidos mundialmente, de maneira simultânea, em mais de 29 línguas.

Dentre as novidades apresentadas, também estiveram novosc teasers de "Wandinha Addams" e do segundo filme de "Enola Holmes", série com Millie Bobby Brown e Henry Cavill, que chegará à plataforma de streaming no dia 4 de novembro.