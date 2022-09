SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de Aaron Carter, 34, acionaram a polícia após suspeitarem de uma overdose após ele fazer uma live direto de sua casa em Lancaster, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo o site TMZ, policiais e agentes do Corpo de Bombeiros foram ao local e constataram que o artista estava bem.

O episódio aconteceu terça-feira (20), mas só veio a público agora. Os policiais tiveram dificuldade, inicialmente, de comprovar o bem-estar do cantor, mas após algumas tentativas conseguiram entrar em contato com ele, que alegou não ter atendido as autoridades porque estava dormindo.

Apesar da suspeita dos internautas de que o cantor estaria usando drogas durante a live, os agentes que estiveram em sua casa não encontraram nenhum sinal de entorpecentes. O artista, irmão de Nick Carter, do Backstreet Boys, disse depois que os sons que os fãs ouviram na live era uma brincadeira.

Aaron afirmou recentemente que está limpo das drogas há cinco anos e que tem frequentado reunião em grupos de apoio para evitar o vício. Questionado pelo TMZ sobre o episódio, ele reafirmou que foi uma brincadeira. "Estou cansado de pessoas vindo atrás de mim, então trollei todo mundo".

No mês passado, internautas também acionaram a polícia após a tiktoker Gabbie Hanna, que usa o nome de "Trauma Queen" (Rainha do Trauma, em português) , fazer uma série de posts bizarros. Policiais e uma equipe média a visitaram, mas atestaram que ela não representava perigo para ela mesma.