SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber e influenciador Felipe Neto, 34, compartilhou nas redes sociais fotos de um encontro com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (25). Um dos maiores influenciadores do Brasil, Felipe declarou em agosto voto o petista.

"É hora de vencer o ódio! É hora do amor superar tudo! Lula 13 no primeiro turno!", escreveu o youtuber na legenda da foto postada nas redes. Lula postou a mesma foto com a legenda: "Vamos juntos, Felipe Neto! Feliz com nosso encontro, seu apoio e confiança. Um abraço!"

Em agosto, Neto disse que escolheu Lula para derrotar o "monstro genocida" -se referindo ao presidente Jair Bolsonaro (PL)- que destruiu o Brasil nos últimos quatro anos. "Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo e da incompetência. Declaro meu voto em Lula 13 no primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil", escreveu no Twitter.

O youtuber afirmou que cobrará Lula caso ele seja eleito. "Meu apoio é pela esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qualquer um", acrescentou.

Com 44,4 milhões de seguidores no YouTube, 14,8 milhões no Twitter e 16 milhões no Instagram, e Neto consolidou-se como uma das principais vozes do antibolsonarismo e anticonservadorismo. Em 2019, ele comprou e distribuiu gratuitamente 14 mil livros com temática LGBT no evento, ganhando pontos com o público progressista.

O influenciador também se tornou um dos maiores defensores de pessoas atacadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em maio deste ano, ele defendeu a chef de cozinha Paola Carosella, 49, alvo de ataques de bolsonaristas após ela apontar dois motivos que atrapalhariam as relações com quem apoia o atua presidente do Brasil: "Porque é um escroto, ou porque é burro". Paola ainda garantiu que ninguém da sua família é apoiador de Bolsonaro.

Antes disso, Felipe Neto denunciou pelas redes sociais algumas ameaças que a mãe dele, Rosa, recebeu via WhatsApp. Em uma mensagem cujo print foi compartilhado por ele, uma pessoa diz que pretende destruir a vida dela custe o que custar. Ele também a xinga e diz que nem "seus filhos vão te tirar dessa".

Neto afirmou que não era a primeira vez que algo dessa natureza acontecia. "Mais uma vez enviaram ameaças pesadas para a minha mãe. Já estamos tomando as providências. Descobrimos de onde veio, e minha mãe está indo na delegacia", escreveu ele reforçando que já são três anos de ameaças. "Vamos até o fim dessa vez. Chega de viver apenas com medo. Vamos vencer".