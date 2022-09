SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma longa carreira na televisão, com mais de dez novelas na Globo e na Record, Nívea Stelmann vive hoje totalmente voltada a sua família. Aos 48 anos e morando em Orlando, nos EUA, a atriz diz que não descarta voltar para a TV algum dia, "mas por enquanto não está nos meus planos".

Mas os fãs estão prestes a matar a saudade da atriz, com a volta de "Chocolate com Pimenta" (2003) à grade da Globo, na faixa da tarde, a partir desta segunda (26). Para a atriz, que adora rever seus trabalhos, "uma novela que a gente nunca cansa de ver e uma das que o público mais lembra mim".

"Amo [rever meus trabalhos antigos]. Desde a primeira novela. Reconheço que tive um amadurecimento profissional, mas sou o tipo de pessoa que sei reconhecer minhas qualidades e quando também faço um bom trabalho. Eu não sou uma pessoa que se dá chicotada (risos)."

Na trama de Walcyr Carrasco, Stelmann dá vida à professora Graça, que se faz de boa moça, mas guarda muita inveja da irmã, Celina (Samara Felippo), e não poupa esforços --e maldades-- para roubar Guilherme (Rodrigo Faro) dela, além de ser amiga e cumplice da vilã Olga (Priscila Fantin).

Como se não bastasse o desafio de fazer uma personagem ao estilo "lobo na pele de cordeiro", Stelmann também estava grávida na época, de seu primeiro filho, Miguel, hoje com 18 anos, o que trouxe uma carga ainda maior. "Brinco que ele fez essa novela comigo", afirma ela, que também é mãe de Bruna, 8.

"Grávidas ficam mais cansadas e, além disso, fazer uma personagem com a índole dela gerando uma vida não foi nada fácil. Conversava muito com ele. Mas valeu a pena", avalia a atriz, que destaca o desfecho trágico da personagem como uma das cenas mais fortes, justamente pela gravidez.

"Quando fiz a última cena da Graça, em que ela morre no parto. Foi muito forte porque eu estava grávida de verdade. Lembro que todo o elenco e direção se preocuparam muito comigo. Com a minha cabeça, com o meu bem-estar. Foi uma cena muito difícil, mas que ficou linda."

"CHOCOLATE COM PIMENTA"

Quando: De segunda à sexta, a partir do dia 26, às 14h45

Onde: Na Globo

Classificação: Livre

Autor: Walcyr Carrasco

Elenco: Mariana Ximenes, Murilo Benício, Priscila Fantin, Samara Felippo, Rodrigo Faro e outros

Direção: Jorge Fernando, Fabrício Mamberti e Fred Mayrink