SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O youtuber Felipe Neto, de 34 anos, encontrou a ex-presidente do Brasil Rousseff no domingo (25) e compartilhou o momento em suas redes sociais.

Em seu perfil do Twitter, ele disse nesta segunda-feira (26) que pediu perdão a ex-presidente. "Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda", iniciou.

"O amor que ela meu deu em retorno foi algo que nem consigo explicar a vocês. É esse amor que vai vencer dia 02", completou se referindo as eleições presidenciais deste ano no domingo (02).Felipe Neto também encontrou no domingo o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Rio de Janeiro.