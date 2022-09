SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar disse que está muito esperançosa com o resultado das eleições, marcadas para o próximo domingo (2). A drag queen, eleitora do Partido dos Trabalhadores, o PT, compareceu a um evento da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo nesta segunda-feira (26).

"Não podia deixar de vir hoje e dar minha energia e meu apoio ao nosso presidente", afirmou à reportagem. Ela estava em Hamburgo, na Alemanha, e, mesmo tendo chegado ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (26), compareceu ao evento da campanha petista no Auditório Celso Furtado, no Anhembi.

Pabllo Vittar chegou ao tapete vermelho acompanhada por Paulo Miklos, ex-vocalista e guitarrista dos Titãs, que comemora 40 anos em 2022. A cantora disse acreditar ser importante conseguir votos para Lula na reta final da campanha.

"Quantos mais votos a gente puder angariar com a nossa plataforma, melhor. A nossa voz é importante. Tenho muita noção disso e estou feliz de ver meus amigos aqui, apoiando [Lula] nesse momento muito importante."

