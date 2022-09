RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Era para ser um chá de revelação como milhares de outros que futuros pais andam fazendo pelo mundo afora, mas um casal foi bastante criticado nas redes sociais nesta segunda-feira (26) por causa do, digamos, excesso de criatividade -e da falta de bom senso.

Para anunciar a espera de um menino, as águas de uma cachoeira foram tingidas de azul pela família dos "grávidos". As imagens causaram revolta nas redes e foram deletadas do Instagram onde originalmente foram publicadas -mas já era tarde demais. Viralizou.

Acusada de provocar um crime ambiental, a dupla retirou o vídeo do ar após repercussão negativa da gravação, que teria acontecido no município de Tangará da Serra, Mato Grosso. Os internautas até identificaram a Cachoeira do Queima-Pé como o local do chá de revelação, que reuniu cerca de 50 pessoas entre familiares e amigos do casal.

A reportagem procurou a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, que enviou um comunicado informando sobre a notificação já encaminhada ao proprietário da área para que informe quem foram os responsáveis pela ação. "A fiscalização irá apurar o dano ambiental do material lançado na água. Havendo crime ambiental, os responsáveis serão autuados e poderão responder por crime ambiental", diz a nota.