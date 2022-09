SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber Felipe Neto, 34, se emocionou ao falar sobre seu encontro com a ex-presidente Dilma Rousseff, 74, no último domingo (25). Em uma live, transmitida em seu canal do YouTube, ele afirmou que "a Dilma é um ser humano incrível".

Ele contou que, durante uma fala do candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luis Inácio Lula da Silva, sentiu vontade de beber café, mas sentiu vergonha para levantar e buscar um copo. Então, Dilma teria percebido que ele queria um copo de café e o entregou para o influenciador.

"Ela falou: 'Quero fazer isso como um gesto para você'. E ela pegou o café dela e me deu. Eu sei que parece bobo, mas ali, naquele momento, uma pessoa para quem eu fiz tão mal, e que fui tão burro de ter feito tudo o que eu fiz. E ela ter feito aquilo com tanto carinho, sem nada. Ela não tem nada a ganhar com o meu apoio, ela não é candidata. Foi bondade por bondade. Aquilo foi muito bonito para mim."

Em seu perfil do Twitter, Neto já havia comentado o encontro e afirmado que pediu perdão para a ex-presidente por ter apoiado o impeachment no ano de 2017. "Me sinto muito feliz que meus pais me criaram para eu conseguir não ter orgulho na hora de pedir perdão", completou na live.

"Toda a força que eu puder dar, toda a energia que eu puder colocar, para a gente conseguir derrubar esse assassino que está no poder nesse momento eu vou usar", finalizou. Um dos maiores influenciadores do Brasil, ele declarou em agosto o voto em Lula no 1º turno.