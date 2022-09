SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Publicada no domingo (26), a foto de Felipe Neto ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bateu, em menos de 24 horas, o recorde de engajamento no Instagram do influenciador.

Boa parte dessa interação se deu também pelos bolsonaristas, diz ele, que se organizaram em grupos para atacá-lo nos comentários. "O que eles não sabem é que isso impulsiona ainda mais a foto, o que é o nosso objetivo", afirma o youtuber.

Há quatro anos, desde que se tornou uma voz antibolsonarista, Neto afirma receber "todos os dias" mensagens de haters. "Porém, a quantidade de apoio e amor é infinitamente maior que a quantidade de ódio e violência", diz ele à coluna.

A imagem ao lado de Lula foi feita durante encontro organizado pelo deputado Marcelo Freixo (PSB), candidato ao Governo do Rio, no domingo. Na ocasião, Felipe Neto também fez questão de pedir perdão à ex-presidente Dilma Rousseff (PT), "olhando em seus olhos".

O influenciador afirma ter pedido desculpas por ter apoiado o impeachment. "A presidente poderia ter sido ríspida, poderia ter guardado mágoa de tudo que eu fiz e falei sobre ela. Eu não a culparia se essa fosse a reação", diz.

"Contudo, Dilma provou que tem um coração do tamanho desse país, me abraçou, perdoou e ainda me deu o próprio cafezinho quando percebeu que eu olhava para mesa do café sem saber se podia levantar para ir buscar", relata.

Felipe Neto faz questão de ressaltar que não tem qualquer pretensão de uma carreira política, mas diz que está à disposição para colaborar em um eventual governo de Lula com tudo o que for relacionado à comunicação digital, "que é a minha área de conhecimento e atuação". O tema envolve assuntos como regulamentação do uso da internet e formas de combater as fake news.

"O Lula deixou claro seu compromisso em dialogar a respeito da comunicação digital e sobre os desafios que enfrentamos neste campo. Há muito a ser feito, e ele sabe disso", relata Neto. "Foi estabelecido ali [no encontro de domingo] um compromisso com essa pauta e a possibilidade de novos encontros, a partir de 2023, para tratar do tema", completa.