RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Curtir uma mensagem pró-Bolsonaro no Twitter significa que o autor da curtida vai votar nele? A novelista Gloria Perez garante que não. Ela foi assunto nas redes nesta terça-feira (27) depois que seu perfil oficial curtiu o tuíte de um homem que se identifica como "administrador de empresas e liberal raiz" e defende o voto em Jair Bolsonaro nas próximas eleições.

"Isso é declaração de voto? Ah gente! É cada uma!", respondeu a escritora ao ser perguntada pela reportagem se a interação com a mensagem seria uma declaração de quem seria seu candidato nas eleições presidenciais. Autora de "Travessia", a próxima novela das nove da Globo, Gloria não conta o número que vai digitar neste domingo na urna eletrônica e se diz incomodada com o interesse público em relação a isso. E também com possíveis retaliações.

"Vivi minha juventude sufocada pela ditadura e esse patrulhamento está ficando igualzinho. Tô fora!", disse a autora. "Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto." Sobre o candidato que conta com o seu apoio, ela é enfática: "Nunca declarei voto. Nunca, em tempo nenhum. E vou continuar assim. É um princípio meu".

Eis a mensagem, na íntegra, publicada sob uma foto de Jair Bolsonaro, e curtida por Gloria: "Em 2018, votei nele [porque] era o mal menor. Desta vez, votarei nele não apenas como um antídoto ao PT, mas [porque] ele teve a coragem de defender nossa liberdade nestes quatro anos. Não apenas a liberdade de expressão, mas também de ir e vir, de trabalhar, de escolher meus remédios e vacinas".