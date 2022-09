SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após afirmar que é frustrante escolher entre dois ex-presidentes, o cantor Paulo Ricardo, 60, declarou o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nestas eleições e ainda fez com o "L" com os dedos de Lula em vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira (27).

O cantor também aproveitou para se pronunciar sobre um vídeo dele de 2018, que foi editado e que está circulando nas redes sociais. Paulo Ricardo afirma que na época perguntou ao público em quem eles iriam votar, mas o vídeo foi editado de forma a parecer que está apoiando um "determinado candidato" - sem citar nominalmente que foi usado pela campanha de Jair Bolsonaro (PL).

"Na época, eu fiz um vídeo negando veementemente essa interpretação, mas agora eu me sinto obrigado mais uma vez a vir aqui conversar com vocês, esclarecer essa situação de uma vez por todas", disse.

Paulo Ricardo explicou que teve a música "Revoluções por Minuto" censurada pela Nova República do presidente José Sarney. "Em [a música] 'Alvorada Voraz' me posiciono claramente contra a ditadura militar, sendo que na segunda versão de 2002 eu fui processado pelo Paulo Maluf."

O cantor destacou ainda que um dos seus maiores sucessos da sua carreira é a versão de "London, London", uma canção de exílio de Caetano Veloso durante a ditadura. "Na minha última música "Herói Made Brasil" eu deixo claro o meu posicionamento político."

O artista falou ainda que não acredita em "mitos ou profetas", mas apenas no amor, poetas e na democracia. Ele defendeu que é preciso exorcizar nas urnas os vampiros sanguessugas dos palácios em Brasília e a hipocrisia.

"Apesar de reconhecer e respeitar todo tipo de opinião, com a maior humildade, justamente por isso, hoje, em 2022, o meu voto é pela liberdade e pela democracia", disse fazendo o "L" de Lula com os dedos.