SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais uma vez, a advogada Deolane Bezerra e a atriz Deborah Albuquerque brigaram feio em A Fazenda 14 (Record). Porém, dessa vez os fatos repercutiram fora da sede. Ao vivo, Deolane imitou Deborah caçoando e xingando os brasileiros que votaram em Dilma Rousseff em eleições passadas, e a equipe dela resgatou um vídeo no qual a atriz critica eleitores da petista.

No vídeo que acaba de vir à tona, Deborah se mostrava muito incomodada por ver Dilma virar presidente. "Sou rica, muito bem de vida e tentei ajudar vocês, miseráveis, imbecis, burros, que votaram na Dilma", começava ela no vídeo.

"Vocês vão continuar na mer** e eu tenho condições de sair desse país que vai virar Cuba. Estragaram o Brasil, mer** de petistas", disparou na ocasião.

Em resposta, a equipe de Deborah disse que o vídeo em si ocorreu há nove anos e que a atriz já havia pedido perdão aos brasileiros. "O Brasil e os brasileiros já viram esse vídeo, Deborah já pediu desculpas. Hoje até o [Geraldo] Alckimin trocou seu posicionamento", emendou em publicação na qual expôs um vídeo contra Deolane.

Nele, a equipe da atriz mostra trecho de reportagem do SBT em que afirma que Deolane teria movimentado quase o triplo do limite de dinheiro permitido com uma de suas empresas e sobre um suposto envolvimento dos negócios dela com o crime organizado.