SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) Luísa Sonza anunciou nesta terça (27) que decidiu adiar o lançamento da sua turnê "O Conto dos Dois Mundos", que aconteceria neste sábado, 1º de outubro, devido ao caso de racismo no qual está envolvida com a advogada Isabel Macedo.

O CASO É DE 2018, MAS PROCESSO VEIO A TONA EM 2020

A advogada Isabel Macedo de Jesus, do Rio de Janeiro, está processando a cantora Luísa Sonza por racismo e pedindo R$ 10 mil por danos morais.

Segundo a advogada, o caso ocorreu no dia 22 de setembro de 2018, mas o processo ganhou repercussão nas redes sociais em 2020.

Na ocasião, Isabel comemorava seu aniversário em uma pousada em Fernando de Noronha, local onde Luísa também se apresentava.

Isabel estava sentada em uma mesa próxima ao palco quando foi ao banheiro e passou pela artista. A cantora teria dado um tapa no em seu braço e pedido para que entregasse a ela um copo d'água.

A advogada tentou explicar ser hóspede da pousada, e não funcionária. Ela afirma que se sentiu humilhada e afirma que não recebeu atenção da gerência da pousada. Isabel também processa a pousada e pede uma retratação pública dos réus.

LUÍSA NEGOU AS ACUSAÇÕES

Quando o caso veio a público, Luísa usou sua conta oficial no Twitter para se pronunciar, e negou ter cometido atos racistas. Na época, a cantora disse que a acusação era absurda e que jamais faria algo desse tipo.

"Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda".

"Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso", completou Luísa no tweet seguinte.

LUÍSA PEDE AUDIÊNCIA AMIGÁVEL

Neste ano, o caso voltou à tona nas redes sociais e Danilo Gentilli chegou a criticar a cantora, afirmando que ela é protegida por "influenciadores justiceiros sociais". Com isso, houve uma pressão para que a artista voltasse a se pronunciar sobre o processo.

Sonza pediu uma audiência amigável para acabar com a ação de racismo aberta pela advogada Isabel Macedo de Jesus, em 2018.

"Gente, eu estou acompanhando tudo e meu silêncio nesses dias não é porque não queria falar sobre o assunto, mas porque eu precisava desse tempo para refletir, conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que achei que dominava, mas me dei conta que não", começou em seu pronunciamento pelo Twitter.

"Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora", explicou.

TURNÊ ADIADA

Por estar trabalhando na resolução do caso, Luísa optou por adiar sua turnê para novembro. A artista anunciou a mudança pelos Stories do Instagram.

A cantora pontuou que gostaria de "vir aqui conversar com vocês" e "pedir desculpas para vocês", mas está focada em resolver o caso diretamente com Isabel.

"Por conta disso, eu escolhi adiar o lançamento da turnê 'O Conto dos Dois Mundos', porque eu não consegui ensaiar, nem tenho cabeça para isso agora, não acho que é hora de eu fazer uma coisa que vai ser o maior projeto da minha vida [...] Vou adiar o projeto para o dia 19 de novembro, foi adiada, não foi cancelada", explicou Luísa.

"Estou resolvendo todo o caso da Isabel, estou procurando a melhor forma de resolver isso, da maneira mais correta possível, de acordo com todos os meus ideais. É óbvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, é óbvio que eu quero pedir desculpas para vocês, mas estou resolvendo isso primeiro diretamente na Justiça e diretamente com a Isabel", acrescentou.