SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A peoa Pétala Barreiros, aliada de Deolane Bezerra em A Fazenda 14 (Record), irritou os internautas e rendeu memes no Twitter após dizer que Bárbara Borges está atuando no reality e pedir para os administradores divulgarem vídeo antigo de Deborah Albuquerque xingando brasileiros -que ela assumiu e disse se arrepender.

Solange Gomes, participante de a Fazenda 13, criticou a atitude de Pétala de usar assuntos de fora da casa para atacar participantes no jogo. "Fui tão julgada por isso... pena que Deb decidiu não fazer o mesmo, assim a maioria iria se calar", escreveu a ex-modelo.

"A Pétala é a pessoa mais hipócrita dessa casa, tudo que ela julga ela faz duas vezes pior e inclusive anda com pessoas que fez coisas bem piores aqui fora", escreveu uma usuária da rede social. "Quem tem ranço da Pétala? Quero saber em quantos somos", escreveu um usuário do Twitter.

Vários internautas começaram a chamar Pétala de "baba ovo" de Deolane após a peoa Bárbara se referir aos aliados da peoa desta forma. Uma pessoa postou o meme de Deolane mais velha -Kerline chamou a peoa de senhora durante uma briga- com um papagaio com a cara de Pétala no ombro.

Outro internauta postou um meme com a foto da falsa religiosa Creusa (Juliana Paes), personagem da novela "América" (Globo), para se referir a Pétala, que afirma ser cristã. "Quem está atuando é você Pétala, e muito mal", escreveu na legenda da foto.