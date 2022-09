Pixabay - Inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro

A “Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura Popular” vai selecionar 25 projetos para contemplar com R$ 3 mil cada (valor bruto). O edital completo pode ser conferido no link. A exposição é um projeto do “Favela é Isso Aí”, patrocinado pela ArcelorMittal, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e será realizado com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). As inscrições estão abertas e pode ser formalizadas até as 18h do dia 26 de outubro em formulário específico.



Podem se inscrever artistas, grupos, coletivos, produtores e gestores culturais de Juiz de Fora, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive, microempreendedores individuais (MEIs). A ideia da iniciativa é promover o desenvolvimento local por meio da arte e da cultura. Dessa forma, incentiva o fortalecimento e a difusão da diversidade cultural mineira e brasileira, nas vertentes das artes populares e do patrimônio cultural imaterial, dos saberes e das manifestações culturais, através de ações de premiação, registro e difusão das artes e dos ofícios realizados em Juiz de Fora, incluindo distritos e comunidades.

Não é autorizada a participação de servidores públicos ou com cargos políticos, de projetos ligados a órgãos públicos e instituições governamentais. Caso haja dúvidas sobre a proposta inscrita, a comissão de seleção poderá convocar os proponentes para esclarecimentos ou para entrevista, individual ou coletiva.



Entre os critérios valorizados nos projetos inscritos estão: serem desenvolvidos por artistas, grupos e coletivos culturais representativos das manifestações populares e patrimônio cultural imaterial da cidade e de suas comunidades; e contribuírem para o fortalecimento da identidade local, para a preservação/conservação e difusão do patrimônio cultural, levando ao público em geral a rica diversidade cultural e patrimônio imaterial local



São bem-vindos também projetos de caráter comunitário, que promovam ações em seus territórios, com envolvimento de diversos públicos; que proponham o incremento de redes; que contribuam para o fortalecimento das identidades e memórias das comunidades; para a visibilidade das ações culturais e/ou socioculturais desenvolvidas por seus moradores.