SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexander Ludwig, 30, é o primeiro astro internacional a ter seu nome divulgado pela CCXP 2022. O ator canadense estará no evento brasileiro de cultura pop nos dias 1º e 2 de dezembro, quando participará de um painel sobre sua carreira, além de participar de sessões de fotos e autógrafos com fãs.

Mais conhecido pelo personagem pelo personagem Björn Ironside da série "Vikings" (2013-2020), ele também esteve em produções como "Gente Grande 2", "Bad Boys para Sempre", "A Montanha Enfeitiçada" e "Jogos Vorazes".

Atualmente, ele está participando de "Heels", sobre o mundo do wrestling, ao lado de Stephen Amell. Além disso, o ator poderá ser visto em 2023 no próximo projeto do diretor Guy Ritchie, que também terá Antony Starr e Jake Gyllenhaal no elenco.

Ludwig também é cantor. Neste ano, ele lançou seu álbum de estreia, que ganhou o título de "Highway 99" e tem 16 faixas. O projeto, que levou dois anos para ficar pronto, é focado na música country.

A CCXP 2022 está prevista para ocorrer entre 1º e 4 de dezembro no São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. A expectativa da organização é de receber 300 mil pessoas na primeira edição presencial após o confinamento causado pela pandemia de Covid-19.

Estão confirmadas as participações de estúdios como Prime Video, Globoplay e Netflix. Também estão confirmados o streamer Gaules e os quadrinistas Jim Starlin, Mark Waid, Aimée de Jongh, Laerte, Fabien Toulmé, Marcello Quintanilha e Jim Cheung, entre outros.