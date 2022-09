SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 46 anos, a atriz Luana Piovani não tem problemas em falar da idade e que está na menopausa. Nesta quarta-feira (28), ela compartilhou um vídeo nas redes sociais falando do fim da fase reprodutiva das mulheres e os seus efeitos no corpo, como as crises de calor.

"Estou na menopausa o que tem uma vantagem ótima, a gente não precisa mais ficar usando fralda [absorvente] todo mês, porém tem consequências chatas. Estou passando agora por aquelas crises de calor", explicou a atriz.

Ela disse que está se medicando porque não dá para ficar fazendo novela no verão europeu -ela vive e trabalha em Portugal-- com camisas de seda tendo crises de calor. "Estou tomando minha 'testosteronazinha' na medida para me ajudar e realmente está amenizando", afirmou.

Inspirada nas atrizes Naomi Watts, 54, e Michelle Pfeiffer, 64, que falam sobre a menopausa nas redes sociais, Piovani decidiu abordar o tema com suas seguidoras e pediu para elas dividirem histórias para ela compartilhar nas redes.

"Tudo bem que elas [Watts e Pfeiffer] têm 10, quase 15 anos na minha frente, mas por conta dos posts delas eu resolvi abordar esse tema com uma outra cara, outra roupagem", disse. "Eu não quero passar por isso sozinha. Bora dividir para multiplicar", escreveu na legenda do vídeo.

Anônimos e famosos comentaram a postagem de Piovani. A atriz Sheila Mello disse que ainda não chegou na menopausa, mas elogiou o vídeo. "Estou muito feliz em ver muitas mulheres compartilhando e trazendo essa fala que nas gerações passadas ficavam veladas."

A atriz Helena Fernandes falou que entrou na menopausa há dois anos e o início foi difícil com ansiedade, irritabilidade, desânimo e dificuldade com o sono. "Agora com o tratamento certo, a vida parece que voltou ao normal, mas sabemos também que tudo muda de repente, é só ficar ligada nos sinais. Bora trocar!"