RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois anos após encerrar o contrato fixo com a Globo, Sheron Menezzes volta à emissora em grande estilo. A atriz, 38, foi escolhida pela autora Rosane Svartman para viver a personagem central da próxima novela das 19h, "Vai na Fé", prevista para estrear em janeiro de 2023.

"É um trabalho com pouco mais de responsabilidade porque a protagonista meio que carrega a trama", diz ela, para em seguida fazer um carinho nos companheiros de set: "Em uma novela ninguém constrói sozinho a história. Temos uma equipe maravilhosa".

Trabalho não faltou enquanto Sheron esteve longe da emissora, mais um motivo de comemoração. "Novelas, séries, realities... a vida agora é assim: a gente vai, a gente volta e vai de novo... O importante é ter oportunidades", reconhece a atriz, que atuou na série "Maldivas", da Netflix, e apresentou o reality show Self-Made Brasil, do Sony Channel.

"Vai na Fé", que tem estreia prevista para janeiro de 2023, vai ser a primeira trama com temática gospel da Globo. Sol, a personagem de Sheron, é uma ex-funkeira que se converte à igreja evangélica, mas depois de um tempo, decide retomar a carreira musical. "Ela não perde a sua essência", diz. As gravações estão previstas para começar no final de outubro.