SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agora em Miami, o casal Tom Brady, 45, e Gisele Bündchen, 42, estaria ficando em casas separadas. Segundo o site norte-americano Page Six, a supermodelo brasileira está hospedada em uma casa que os dois alugaram enquanto a Billionaire's Bunker -mansão que compraram em 2020- é reformada.

Por medo de possíveis efeitos da chegada do furacão Ian, que fez moradores da Flórida esvaziarem prateleiras de supermercados e prepararem abrigos, o casal, que passa por uma crise conjugal, resolveu tirar os filhos da região de Tampa.

Brady e seu time da NFL, o Tampa Bay Buccaneers, deixaram a cidade no início desta semana, enquanto a tempestade se aproximava. De acordo com uma fonte, ainda não está claro onde o quarterback está hospedado.

Na última semana, Gisele não foi com a família assistir ao jogo do marido como fazia nos velhos tempos, segundo a People. No último domingo (25), apenas os filhos do quarterback do Tampa Bay Buccaneers estavam no estádio para torcer pelo pai.

Brady entrou em campo no Raymond James Stadium contra o Green Bay Packers, mas não antes de receber alguns abraços de seus filhos. A mãe e as irmãs de Brady que levaram Vivan, 9, Benjamin, 12, e John "Jack" Edward, 15.

No início deste mês, uma fonte disse à People que Brady e Gisele estão vivendo separados há mais de um mês. Mas outra fonte falou que durante as temporadas de campeonato eles vivem vidas separadas. O casal começou a se desentender depois que o jogador de futebol americano voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte, o que seria o desejo de Gisele.